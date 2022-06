Dopo la partenza di Perisic l'Inter continua a lavorare per rinforzare le fasce: nonostante la fumata bianca molto vicina con il Cagliari per Bellanova, il club nerazzurro si sta muovendo anche per Udogie e Cambiaso. Incontro in corso con l'entourage dell'esterno classe 2002 dell'Udinese

Nonostante la fumata bianca vicina con il Cagliari per Raoul Bellanova, prima di chiudere l'Inter vuole avere tutte le carte sul tavolo. Ed è per questo motivo che la dirigenza nerazzurra martedì pomeriggio ha incontrato l'entourage di Destiny Udogie: incontro in corso con gli agenti del calciatore dell'Udinese, che sono arrivati nella sede nerazzurra intorno alle 14:30. Un altro nome che piace è quello di Andrea Cambiaso del Genoa, con il quale molto probabilmente ci sarà un nuovo incontro. Dopo la partenza di Perisic l'Inter si sta muovendo molto per rinforzare le fasce ma sta guardando anche il centrocampo: nella giornata di mercoledì, infatti, è previsto un incontro con l'Empoli per discutere di Kristjan Asllani.