Protagonista in Nazionale e sul calciomercato. È l'uomo del momento: Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 di proprietà dello Zurigo, autore del suo primo gol con la maglia dell'Italia questo martedì sera in Germania (diventando così il più giovane marcatore della storia della Nazionale), potrebbe avere proprio la Germania nel suo futuro. Su di lui infatti c'è l'Hoffenheim e il club tedesco vuole fare sul serio per acquistare il giovane talento ex Inter. Anche perché sulla panchina del club è in arrivo un certo André Breitenreiter, che altro non è che il suo ex allenatore allo Zurigo. La trattativa, dunque, è in corso e l'Hoffenheim ha la volontà di chiudere.