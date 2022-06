I numeri di De Sciglio in bianconero

leggi anche

Juve, senti Pogba: "Non posso sbagliare scelta"

"La storia continua: Mattia De Sciglio e la Juve saranno insieme per altri 3 anni, fino al 30 giugno 2025 - si legge nella nota ufficiale emessa dal club - bianconero dal 2017, Mattia rinnova il suo contratto al culmine di una stagione che lo ha visto protagonista, dopo un anno di prestito in Francia: è infatti stata la sua seconda per numero di presenze in Serie A. Sono state 20, nel 2018/19 furono 22". Arrivato dal Milan alla Juve cinque anni fa per un costo complessivo pari a circa 12 milioni di euro (dati Transfermarkt), De Sciglio ha collezionato fin qui un totale di 91 presenze con la Juventus, segnando anche due gol in bianconero. Con la Juve ha giocato per quattro stagioni, intervallate dall'esperienza in Francia con il prestito all'Olympique Lione nella stagione 2020/2021. Nell'ultima stagione ha giocato 29 partite tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa, segnando anche un gol in campionato, decisivo nella vittoria per 4-3 sul campo della Roma.