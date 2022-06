Lukaku-Inter, pronto secondo round con il Chelsea

Fiducia ma anche voglia di chiudere in fretta questo affare. L'Inter attende con ansia il prossimo step della trattativa con il Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Lukaku. Il club inglese dovrebbe quantificare a quanto ammonta l'indennizzo richiesto per il prestito dell'attaccante belga. In uscita da monitorare la situazione Skriniar