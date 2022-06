Il Monza ci prova per Nandez, Joao Pedro e Carboni

Dopo una storica prima promozione in Serie A, il Monza ha iniziato a lavorare sul mercato in entrata per allestire una rosa in grado di ottenere almeno una tranquilla salvezza. Per questo motivo, il club lombardo punta due dei migliori giocatori del Cagliari, appena retrocesso in Serie B. Dopo l'incontro di oggi, il Monza avrà un nuovo incontro con il Cagliari per parlare sia di Joao Pedro, ma anche di Nandez e Carboni. Il club biancorosso proporrà un acquisto a titolo definitivo e un altro in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Nell'operazione tra i due club potrebbero entrare anche delle contropartite tecniche per il Cagliari.