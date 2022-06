Il Monza, neopromosso in Serie A, lavora sul mercato in vista della prima storica stagione nel massimo campionato italiano. Il club brianzolo punta Joao Pedro, per migliorare l'attacco biancorosso. Come raccontato, nella giornata di mercoledì era in programma un incontro con il Cagliari per parlare dell'attaccante classe 1992. L'incontro è avvenuto, ma non è stato trovato un accordo. Il Monza ha offerto circa 7 milioni di euro, il club sardo chiede una cifra più alta. Su Joao Pedro è ancora vivo l'interesse del Torino.