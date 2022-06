Il francese, grande protagonista di questo calciomercato (la firma con la Juve è prevista per i primi di luglio) si allena giocando a basket in vacanza a Miami, come testimoniato da un video pubblicato sui social. La pallacanestro è una sua grande passione: Paul, nel 2016, sfidò anche Massimiliano Allegri con la palla a spicchi. Ci sarà presto un secondo duello?

CALCIOMERCATO LIVE, NEWS E TRATTATIVE