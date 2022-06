L'attaccante uruguaiano arriva in Italia per 12 milioni di euro dal Peñarol: maglietta bianca, zaino e sorriso nascosto dalla mascherina, Alvarez si è anche prestato a foto e saluti con alcuni tifosi. Per lui il Sassuolo ha superato la concorrenza di alcune squadre straniere come Bayer Leverkusen e Southampton

Agustin Alvarez è arrivato in Italia. Il nuovo attaccante del Sassuolo, classe 2001, pagato circa 12 milione di euro al Peñarol, è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa nella mattinata di giovedì 16 giugno e di lì ha raggiunto l'Emilia per svolgere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Maglietta bianca, zaino e sorriso nascosto dalla mascherina, Alvarez si è anche prestato a foto e saluti con alcuni tifosi. Per portare a casa il talento uruguaiano il Sassuolo ha superato la concorrenza di alcune squadre straniere come Bayer Leverkusen e Southampton. Nonostante le tante richieste per i suoi gioielli, la prima operazione del Sassuolo nel calciomercato estivo 2022 è in entrata: Alvarez rappresenta un colpo importante per presente e futuro.