Bremer: "Punto la Champions, non resterò a Torino"

Il difensore brasiliano ha parlato a ESPN del suo futuro: "Voglio giocare in Champions League e con il Brasile". Bremer poi ha parlato anche della Nazionale italiana: "Il mio sogno è giocare con la Seleção, ma se non dovesse realizzarsi e Mancini dovesse chiamarmi accetterei senza riserve"

Il futuro di Gleison Bremer sarà lontano da Torino. Il difensore brasiliano, intervenuto durante la trasmissione Resenha di ESPN, ha confermato che il prossimo anno difficilmente vestirà il granata: "Già lo scorso anno avevo detto all'allenatore e alla dirigenza che avevo intenzione di andare via, ma il mister mi aveva convinto a restare per un'altra stagione. Tutti sanno che ho questa ambizione: voglio giocare in Champions League e con la nazionale brasiliana. Voglio raggiungere un livello molto più alto". Bremer, però, non parla delle possibili destinazioni: "Sto valutando alcune proposte, ma posso dire che non credo che rimarrò a Torino la prossima stagione".