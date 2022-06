Prosegue senza sosta la trattativa per riportare Lukaku dal Chelsea all'Inter. Ancora non è stato trovato l'accordo sulla cifra che i nerazzurri dovranno pagare per il prestito dell'attaccante belga. Tutte le parti in causa sono comunque d'accordo nel cercare un accordo nei tempi più rapidi possibili. Il via libera dovrebbe arrivare entro il fine settimana

