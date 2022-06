Anche l' Atalanta si iscrive alla corsa per Andrea Cambiaso . Il club nerazzurro, che nella giornata di venerdì ha riscattato a sorpresa Merih Demiral dalla Juventus per 20 milioni di euro, ha messo gli occhi sull'esterno classe 2000 del Genoa. La squadra di Gasperini non è la prima volta che pensa a Cambiaso: infatti nella sessione di calciomercato invernale 2022, l'Atalanta aveva pensato all'esterno per sostituire Gosens, ceduto all'Inter. E proprio i nerazzurri , nei giorni scorsi, hanno mostrato interesse nei confronti del giocatore del Genoa così come Juventus e Sassuolo .

I numeri di Cambiaso

Per Cambiaso la stagione 2021/22 è stata la prima in Serie A: dopo la prima esperienza tra i professionisti in Serie C con l'Alessandria nel 2019/20, nella stagione seguente l'esterno sinistro si trasferisce all'Empoli. In Toscana però non incide e chiude la stagione con sole 9 presenze tra campionato e Coppa Italia. Con il ritorno a Genova l'esterno sinistro trova continuità: 28 presenze, 1 gol e 4 assist per Cambiaso nella scorsa stagione, protagonista di un'ottima annata nonostante la retrocessione del club.