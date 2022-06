Roberto Donadoni potrebbe tornare ad accomodarsi in panchina: l'ex allenatore del Bologna è infatti un'idea per il futuro del Galatasaray. Lo storico club turco con sede a Istanbul sta infatti attraversando una fase di cambiamento dopo l'elezione del suo nuovo presidente, Dursun Özbek, e la prima novità potrebbe riguardare proprio la guida tecnica. Il nome di Donadoni è gradito in particolare a Pasquale Sensibile, direttore sportivo del Galatasaray che in carriera ha ricoperto il ruolo di uomo mercato per Novara e Sampdoria e che al momento resta il nome di riferimento per il calciomercato del Galatasaray. I due si incontreranno nelle prossime ore in un hotel di Istanbul per discutere un possibile accordo.