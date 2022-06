Di Maria torna in Europa: la Juve attende

Sono giorni importanti per il futuro di Angel Di Maria . La Juventus attende una risposta da parte dell'attaccante ex Psg che, intanto, ha lasciato l'Argentina ed è rientrato in Europa, come testimoniato dalla storia pubblicata dalla moglie Jorgelina su Instagram. " A presto cara Rosario " ha scritto lady Di Maria. Nel video si vede il Fideo sorridente che scherza con una delle due figlie. La destinazione del volo, però, non sarà Torino, bensì Ibiza . Lì Di Maria proseguirà le sue vacanze con la famiglia mentre la Juventus aspetta .

La nuova offerta della Juventus

La trattativa tra Di Maria e la Juventus potrebbe essere vicina alla svolta anche grazie alla nuova offerta presentata dai bianconeri. Il club sta andando incontro alle richieste dell'argentino che chiedeva soltanto un anno di contratto contro i due offerti dalla Juve. L'attuale proposta, rimodulata, è di un anno con opzione per il secondo, in modo che il calciatore possa decidere al termine del campionato 2022-2023 se restare in Italia o ritornare in Argentina. In caso di risposta negativa di Di Maria, la Juventus virerebbe su altri profili come Berardi, Zaniolo e Kostic.