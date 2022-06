I bianconeri hanno rimodulato l'offerta al giocatore argentino: offerto un anno più un altro opzionale, in modo che il calciatore possa rimanere una stagione e alla fine decidere se prolungare la sua permanenza in Italia. Come vice Vlahovic piace Arnautovic, Rabiot potrebbe partire: piace in Premier League

Dopo i rinnovi dei contratti di Perin, Cuadrado e De Sciglio, la Juventus lavora sul mercato in entrata. Il club bianconero attende entro il weekend la risposta di Angel Di Maria , svincolato dal Psg . I bianconeri hanno rivisto l'offerta al giocatore dopo la fase di stallo vissuta dalla trattativa: la Juve offriva due anni di contratto mentre Di Maria ne chiedeva soltanto uno. Adesso la Juve ha deciso di rimodulare la proposta a Di Maria, offrendo un anno più un altro opzionale, in modo che il calciatore possa rimanere una stagione e alla fine decidere se prolungare la sua permanenza in Italia per un altro anno. Se dal giocatore della nazionale argentina dovesse arrivare una risposta negativa, la Juve virerebbe sulle alternative sul taccuino della società. I nomi sono quelli di Domenico Berardi , Nicolò Zaniolo e Filip Kostic .

Arnautovic vice Vlahovic. Rabiot in uscita

Morata torna (per ora) all'Atletico: ma si tratta

Movimenti in corso anche in attacco: la Juventus non ha trovato l'accordo per trattenere in bianconero Alvaro Morata, dunque l'attaccante spagnolo per ora tornerà in Spagna in attesa di tornare a trattare. Massimiliano Allegri vuole un vice Vlahovic e quello di Marko Arnautovic, attaccante austriaco del Bologna, resta un nome da tenere in considerazione. Bisognerà capire la risposta del club emiliano, proprietario del cartellino di Arnautovic. Potrebbero invece separarsi le strade della Juventus e di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in uscita e sarebbe stato lo stesso Rabiot a esprimere il desiderio di provare una nuova avventura, magari in Premier League.