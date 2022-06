Chelsea: dubbi su Dembelé, fiducia per Sterling

I Blues si stanno muovendo sul mercato per rinforzare il loro attacco: dubbi su Ousmane Dembelé a causa dei numerosi infortuni, fiducia per Sterling. In difesa l'obiettivo è Koundé, piace anche Aké

Oltre al mercato in uscita, con Lukaku che è sempre più lontano da Londra, il Chelsea si sta muovendo anche per quello in entrata. Il primo nome sulla lista dei Blues per rinforzare il loro parco attaccanti è Raheem Sterling: l'esterno offensivo del Manchester City, il cui contratto scadrà a giugno 2023, piace molto a Tuchel che accoglierebbe volentieri il giocatore classe 1994. La dirigenza del Chelsea sta lavorando per chiudere l'operazione per una cifra che potrebbe essere intorno ai 35 milioni di sterline. Piace anche Ousmane Dembélé: il francese non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il Barcellona e al termine del mese sarà svincolato. Tuttavia il Chelsea ha alcuni dubbi sulle sue condizioni fisiche, dal momento che nelle ultime stagioni è stato fermo diverse volte ai box per diversi infortuni.