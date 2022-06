Nel corso dell'intervista Florentino Perez non ha mai fatto apertamente il nome del Psg ma i riferimenti al club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi sono abbastanza chiari. Secondo quanto raccontato dal presidente del Real, Vinicius e il suo entourage sono stati più volte contattati da novembre del 2021 con una richiesta: non rinnovare il contratto con il Real, in scadenza il 30 giugno del 2024 . Il Psg avrebbe promesso a Vinicius uno stipendio pari a 40 milioni netti a stagione, circa 11 volte in più rispetto all'ingaggio attualmente percepito (3 milioni e mezzo a stagione) al Real. Nell'operazione sarebbero state incluse anche le garanzie di un generoso bonus al momento del trasferimento e di una serie di opportunità con sponsor legati al Qatar. Cifre da capogiro, che l'attaccante brasiliano ha respinto. Fino all'ultimo contatto, avvenuto a marzo in occasione della doppia sfida di Champions tra Real e Psg , con il passaggio del turno degli uomini di Carlo Ancelotti.

Vinicius-Real, ora il rinnovo

Arrivato al Real a 18 anni nell'estate del 2018 dal Flamengo, Vinicius con le Merengues ha segnato 36 reti e servito 43 assist in 170 partite. A Madrid ha vinto la Coppa del Mondo per Club nel 2018, due edizioni di Supercoppa di Spagna e Liga e la Champions League 2021/22: proprio nell'ultima stagione è stato assoluto protagonista con 22 reti e 20 assist in 52 partite giocate tra tutte le competizioni. Il "no" al Psg, che ha bussato alla sua porta come negli scorsi mesi hanno fatto anche Liverpool, Chelsea e Manchester United, fa di lui sempre più un simbolo della squadra del futuro. E ora per il rinnovo del legame con il Real mancano solo le firme: a Madrid proponevano un prolungamento fino al 2028, ma - come racconta Marca - è stata accolta la controproposta avanzata dal giocatore e dai suoi agenti: contratto fino al 2027, per 10 milioni più bonus fino al 2026 e 12 milioni nella stagione successiva.