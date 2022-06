L'Inter continua a essere la squadra più attiva in queste fasi iniziali di calciomercato. Dopo aver chiuso per Mkhitaryan e Asllani, il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Cagliari per il trasferimento a Milano di Raoul Bellanova. L'esterno classe 2000, con il quale l'accordo era stato trovato già la scorsa settimana, arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto. L'Inter verserà 3 milioni di euro nelle casse del club sardo per il prestito, e altri 7 qualora dovesse decidere di esercitare il diritto di riscatto.