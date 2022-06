Nell'incontro avvenuto nella sede nerazzurra con Ariedo Braida, consulente strategico della Cremonese, e l’agente del portiere Damiani, è stato definito il trasferimento in prestito del portiere nel club neopromosso in Serie A

Un futuro lontano dall’Inter, ma solo temporaneamente, ma ancora in Serie A per giocare con maggiore continuità e proseguire nel suo percorso di crescita. Nella prossima stagione, con ogni probabilità, Ionut Radu – portiere rumeno classe 1997 – giocherà nella Cremonese, squadra neopromossa in Serie A. Nel pomeriggio di oggi, infatti, nella sede nerazzurra c’è stato un incontro tra Ariedo Braida – storico ex direttore sportivo del Milan e oggi consulente strategico della Cremonese – e l’agente di Radu, Oscar Damiani: nel colloquio avvenuto con i dirigenti dell’Inter si sono sistemati gli ultimi dettagli per il trasferimento in prestito del portiere alla Cremonese.