DI MARIA-JUVENTUS - L'argentino, insieme alla sua famiglia, ha lasciato Rosario in direzione Ibiza dove proseguirà le vacanze. La Juventus aspetta fiduciosa dopo aver rimodulato l'offerta: un anno con opzione per il secondo, in modo che il calciatore possa decidere al termine del campionato 2022-2023 se restare in Italia o ritornare in Argentina. Invece non sarà questa la settimana chiave per Pogba, la firma è attesa i primi di luglio.