Szczesny: "Resto altri 2 anni, poi vado in Spagna"

Idee sul futuro chiare, chiarissime. "Non giocherò tanto quanto Buffon (il suo predecessore in bianconero, ndr). Voglio restare alla Juventus fino al 2024, poi magari andrò in Spagna dove ho una casa ". Parla così Wojciech Szczesny in un’intervista rilasciata a Przegld Sportowy: " Ho ancora due anni di contratto e se mi vorranno tenere vorrei portarlo a termine. Ogni anno ci sono rumors di mercato, ora mi preoccupo quando non escono nomi nuovi per la porta della Juventus”, ha proseguito il portiere polacco, titolarissimo nelle gerarchie di Max Allegri. Bianconeri chiamati a riscattarsi dopo un'annata senza coppe alzate al cielo, la prima dopo 11 stagioni: "Prima o poi doveva finire, dopo 9 anni di vittorie c’è stato un ricambio generazionale dei giocatori. Cambiare costa sempre qualcosa. Credo comunque che Pirlo e Allegri abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando alla qualificazione in Champions League".

"CR7 impressionante, ci dava la sensazione di partire già da 1-0"

Tra i rimpianti nella sua avventura alla Juve fino a questo momento c’è la mancata conquista della Champions League: "Era alla nostra portata nelle prime due stagioni, poi siamo usciti con squadre contro cui non avremmo dovuto perdere. Ma questa è la Champions...", ha proseguito Szczesny. Il portiere polacco ha poi parlato così di Cristiano Ronaldo, suo ex compagno alla Juve e oggi allo United: "È un calciatore brillante, che fa la differenza non solo sul campo. Non so se esiste qualcuno nel mondo al suo livello. Quando è arrivato però non lo vedevamo come CR7, ma come un compagno di squadra. Con lui però ho provato cose che non ho mai sentito con altri giocatori: entrando in campo con lui, prima ancora che l’arbitro fischiasse l’inizio, era come essere già in vantaggio 1-0. È stato impressionante", ha concluso Szczesny.