Lazio, Marcos Antonio è a Roma: domani le visite

Dopo l'accordo arrivato nelle scorse settimane, adesso Marcos Antonio è pronto a diventare ufficialmente un calciatore della Lazio . Il centrocampista brasiliano ex Shakthar Donetsk è arrivato a Roma - all'aeroporto di Fiumicino - nelle prime ore del mattino, accolto da qualche tifoso e da una rappresentanza del club. Dopo le foto di rito con la sciarpa biancoceleste, Marcos Antonio ha lasciato l'aeroporto ed è adesso pronto a completare l'iter prima della firma del contratto. Domani mattina dovrebbe essere il momento delle visite mediche , mentre in seguito - dopo averle completate - siglerà il suo contratto con la Lazio e diventerà ufficialmente un componente della rosa di Maurizio Sarri. La Lazio ha trovato un accordo con il club ucraino sulla base di 8 milioni di parte fisse più altri 2 di bonus , per un totale di circa dieci milioni.

I numeri di Marcos Antonio con lo Shakthar

leggi anche

La Lazio chiude per Marcos Antônio dello Shakhtar

Il centrocampista brasiliano lascerà lo Shakhtar Donetsk dopo 101 presenze totali e 9 gol, numeri da tenere d'occhio se si considera che è un classe 2000. Nella stagione appena terminata, Marcos Antonio ha giocato 28 partite totali e segnato 3 gol prima della sospensione del campionato in Ucraina. Centrocampista centrale completo, ha un'ottima tecnica di base e buoni tempi d'inserimento, motivo per cui Sarri potrà usarlo sia come vertice basso del suo centrocampo a tre, sia come mezzala. Alla Lazio darà sicuramente vivacità e freschezza a un reparto già composto da calciatori di qualità, come Luis Alberto e Milinkovic-Savic.