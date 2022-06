Viste le difficoltà per Renato Sanches, obiettivo dei rossoneri e del Psg, il Milan a centrocampo ha seguito anche Enzo Fernandez del River Plate: sul 2001 argentino ci sono anche Benfica e Wolverhampton. Per ora i rossoneri non hanno approfondito ma monitorano la situazione del centrocampista, che ha una clausola da 20 milioni di euro

Il Milan studia rinforzi per il suo centrocampo e Renato Sanches, pur restando la prima opzione, non è l'unica.L'inserimento del Psg nella trattativa per il 24enne portoghese del Lille ha infatti cambiato le condizioni. La possibilità che il Milan possa perdere il giocatore esiste ma il club è intenzionato a continuare a lavorare per portarlo in rossonero. Un altro nome sul quale il Milan aveva lavorato è quello di Enzo Fernandez del River Plate, per il quale Moncada era anche stato in Argentina e aveva incontrato gli agenti: il giocatore classe 2001 ha una clausola da 20 milioni di euro e aspetta un segnale dai rossoneri. Intanto sulle sue tracce ci sono però anche Benfica e Wolverhampton. Per ora il Milan non ha approfondito la trattativa ma monitora la situazione del 21enne argentino.