In Italia il calciomercato estivo inizierà ufficialmente l'1 luglio e si concluderà l'1 settembre (anche se i primi colpi sono stati già annunciati): due mesi di trattative per mettere a punto le squadre in vista della stagione 2022-2023. Ma nel resto del mondo? In 12 tornei la finestra estiva è già aperta. E c'è invece un Paese in cui il mercato partirà solo a inizio agosto, in ritardo sugli altri campionati. Ecco tutte le date

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE

ACQUISTI UFFICIALI IN A - ACQUISTI ALL'ESTERO