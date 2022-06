L'Inter è al lavoro per limare le distanze con il Chelsea e riportare in nerazzurro Romelu Lukaku. Nelle scorse ore i nerazzurri hanno presentato al club inglese una controfferta rispetto ai 10 milioni di euro chiesti dai Blues per il prestito oneroso. L'ultima proposta è di 7 milioni più bonus, una via di mezzo tra l'offerta iniziale di 5 dell'Inter e la successiva controproposta del Chelsea. Non cambieranno i termini dei bonus, legati sia a obiettivi di squadra che personali, ma potrebbe cambiare il loro valore specifico. Da parte dell'Inter c'è fiducia nella possibilità di chiudere la trattativa in tempi breve e riportare a Milano Lukaku, che in due anni con la maglia nerazzurra ha segnato 64 gol in 95 partite, risultando decisivo per lo scudetto nell'annata 2020/21.