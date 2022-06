Pietro Pellegri proseguirà ancora la sua avventura in Italia, in Serie A. Il Torino , che lo scorso gennaio lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Monaco – dopo che il giovane attaccante aveva indossato la maglia del Milan, sempre in prestito per i primi sei mesi della scorsa stagione – ha acquistato a titolo definitivo il cartellino dell’attaccante classe 2001 . Operazione definita in ogni dettaglio, tanto che tra Torino e Monaco è in corso lo scambio dei documenti che precederà l’ufficialità dell’affare: i granata verseranno nelle casse del club monegasco circa 5 milioni di euro più bonus . Esercitando dunque l’opzione di riscatto del cartellino, il Torino dimostra di credere eccome nelle qualità del ragazzo frenato negli ultimi anni da infortuni e sfortuna.

Dopo Genoa e Milan, ancora il Toro: nuova occasione per Pellegri

La scorsa estate Pellegri – che in Serie A si era messo in mostra da giovanissimo con il Genoa, segnando la sua prima rete nel nostro campionato a 16 anni, due mesi e undici giorni contro la Roma nel giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti – ha fatto ritorno in Italia, al Milan. Con la maglia rossonera però ha collezionato in sei mesi solo 127 minuti: Maldini e Massara non hanno trovato l’accordo con il Monaco per riscattarlo, così la decisione di interrompere il prestito e la successiva chiamata del Torino. 9 presenze e un gol in maglia granata nella seconda parte di stagione, quanto è bastato per guadagnarsi la fiducia di tutto l’ambiente granata.