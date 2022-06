Oggi è il giorno della formalizzazione dell'accordo tra Simone Inzaghi e l'Inter per il rinnovo di contratto. L'allenatore nerazzurro è arrivato in sede nel primo pomeriggio: adesso è pronto a firmare il nuovo contratto fino al 2024 con adeguamento dello stipendio, oltre che un'opzione di ulteriore rinnovo. Dopo l'allenatore dell'Inter, anche Tullio Tinti (agente di Inzaghi) è entrato in sede per l'incontro

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE