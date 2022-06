"Credo che sia più difficile sostituire un attaccante che un difensore": queste sono state le parole dell'amministratore delegato dell' Inter, Beppe Marotta , nell'intervista rilasciata a Radio Anch'io Sport nella mattinata di lunedì. Un discorso che porta a pensare che l'Inter - attivissima in queste prime ore di mercato, dove però deve chiudere con un attivo da sessanta milioni - abbia scelto Milan Skriniar come possibile big 'da sacrificare' per far quadrare i conti del mercato . Sul gigante slovacco c'è il Psg che è pronto all'assalto definitivo: nelle prossime ore è previsto un rilancio del club francese , che potrebbe presentare un'offerta ufficiale di circa 60 milioni di euro . Si tratterebbe di una cifra ancora distante dalle richieste iniziali dell'Inter (ottanta milioni per lasciarlo partire), ma è ipotizzabile che le parti possano ulteriormente avvicinarsi.

Per quanto riguarda il punto in difesa, se è probabile la partenza di Skriniar, in entrata è sempre viva l'ipotesi dell'arrivo di Bremer dal Torino (ma le due operazioni al momento non sono legate): " Bremer è un giocatore di caratura mondiale sul quale sono poste tutte le nostre attenzioni ", ha detto Marotta. E nella prossima settimana è previsto un incontro tra Inter e Torino per parlare del futuro del giocatore.

Il punto su Lukaku e Dybala

Infine, discorso attaccanti. Marotta ha ribadito ancora una volta come Lukaku e Dybala siano due obiettivi 'percorribili' per l'attacco nerazzurro, ma che per entrambe le trattative ci siano ancora delle cose 'da sistemare', usando le sue parole: per Lukaku, l'Inter ha presentato al Chelsea una nuova offerta di prestito oneroso, che è di 7 milioni di euro più bonus. Si tratta di un'offerta più alta della prima (5 milioni), ma ancora distante dalla richiesta dei blues (10 milioni). Le parti, comunque, si sono avvicinate e continuano a trattare. Per Dybala, invece, manca l'accordo economico per l'ingaggio. L'Inter, però, non ha più incontrato l'agente del giocatore, Jorge Antun (dopo l'incontro di due settimane fa), e non ci sono meeting in programma. Mentre per Lukaku la trattativa procede, per Dybala c'è invece una fase di stallo.