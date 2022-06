Monza scatenato sul mercato. Ufficializzato l'arrivo di Andrea Ranocchia, che ha firmato un contratto biennale, e chiusa l'operazione con il Cagliari per Alessio Cragno, il club neopromosso in Serie A non si ferma. Il club brianzolo punta Matteo Pessina. Nella giornata di mercoledì, il Monza ha in programma incontri con Atalanta e Juventus per parlare di diversi giovani. Ai nerazzurri si chiederanno informazioni per il centrocampista classe 1997, che ha iniziato la propria carriera proprio nel club brianzolo, e parleranno anche di Nicolò Cambiaghi, lo scorso anno al Pordenone. Uno dei nomi sul tavolo con i bianconeri, invece, sarà Fabio Miretti.