Che il Monza avesse voglia di fare un mercato all'altezza della categoria, si era già capito dopo la promozione in Serie A. Il club brianzolo infatti, dopo aver definito tutto con Andrea Ranocchia, ha chiuso anche con il Cagliari per Alessio Cragno. Lunedì sera le due parti si erano avvicinate e questo martedì hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del portiere della nazionale italiana. Cragno rinnoverà per un anno con il Cagliari e si trasferirà poi al Monza in prestito, ma con obbligo di riscatto in caso di salvezza del club brianzolo. L'ormai ex portiere del club sardo svolgerà le visite mediche settimana prossima. Non solo Cragno: il Monza proverà adesso anche un affondo decisivo per Andrea Carboni, difensore classe '01 che piace tanto alla squadra lombarda.