Mané è del Bayern Monaco: firma fino al 2025

L'attaccante senegalese lascia il Liverpool, club in cui ha vinto anche la Champions League dopo sei stagioni e 120 reti. Firma un contratto fino al 2025 con il Bayern Monaco: "Questo è il momento giusto per una nuova sfida". La cifra complessiva dell'operazione è di 41 milioni di sterline (47 milioni di euro)

Sadio Mané è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Lo ha annunciato il club tedesco con un comunicato ufficiale. L'attaccante senegalese 30enne ha firmato un contratto fino al 2025 e lascia il Liverpool dopo sei stagioni, 120 gol e 48 assist in 269 presenze. Con i Reds ha vinto una Premier League, una FA Cup, un Mondiale per club, una Supercoppa europea, la Carabao Cup e la Champions League. La cifra complessiva dell'operazione è di 41 milioni di sterline (47 milioni di euro), così divisi: 32 milioni di sterline di parte fissa, 6 di bonus legati alle presenze del calciatore e ulteriori 3 milioni di sterline in base ai risultati individuali e di squadra ottenuti.