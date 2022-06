Dopo una seconda parte di stagione da protagonista nella corsa salvezza della Salernitana, il centrocampista brasiliano Ederson continua a riscuotere interessi in Serie A. All'elenco dei club che seguono con interesse il giocatore classe 1999, osservato speciale già da tempo dell'Atalanta, c'è anche l'Inter: il club di Simone Inzaghi aveva pensato a lui in caso della mancata chiusura per Kristjan Asllani, preso dall'Empoli, ma continua a tenere d'occhio la posizione di Ederson.