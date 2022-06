Il club granata punta l'esterno offensivo del Marsiglia. Nell'incontro tra Vagnati e Ribalta si sono gettate le basi per la trattativa, in prestito con diritto di riscatto. Accordo raggiunto con Solet, si tratta col Salisburgo

Torino molto attivo sul mercato. Dopo aver raggiunto l'accordo per Solet dal Salisburgo e riscattato Pellegri dal Monaco, il club granata punta Luis Henrique. L'esterno classe 2001, di proprietà del Marsiglia, è un obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Nel pomeriggio di mercoledì, il direttore dell'area tecnica Davide Vagnati ha incontrato Javier Rivalta, nuovo direttore sportivo del club francese. L'incontro tra le parti è stato positivo e sono stati trovati i presupposti per raggiungere un accordo. Il Torino potrebbe chiudere l'operazione in prestito con diritto di riscatto. Manca, però, ancora il consenso di Luis Henrique al trasferimento in Italia.