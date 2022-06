Piace l'ex Udinese Pablo Marí dell'Arsenal

Potrebbe proseguire ancora l'avventura italiana di Pablo Marí o almeno questo è quello che si augura il Verona, a caccia di innesti per il reparto arretrato. Per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione, la società gialloblù ha manifestato forte interesse per proprio il difensore spagnolo classe 1993: un profilo che Gabriele Cioffi – nuovo allenatore del club veneto – conosce bene, avendolo allenato nella seconda parte delle scorsa stagione all’Udinese dove è arrivato in prestito secco dai Gunners. Con la maglia bianconera Pablo Marí ha collezionato 15 presenze (impreziosite da due gol) da gennaio a maggio dimostrandosi un difensore affidabile e pronto per la nostra Serie A. Ora il Verona è al lavoro per provare a fargli indossare la maglia gialloblù nel prossimo campionato.