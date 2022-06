Juventus, incontro con il Genoa per Cambiaso

Non solo l'incontro con Rafaela Pimenta per definire il ritorno di Paul Pogba . La Juventus nella mattinata di giovedì ha incontrato anche Johannes Spors , direttore generale del Genoa . L'oggetto della chiacchierata è stato Andrea Cambiaso , esterno sinistro di centrocampo classe 2000. L'interesse dei bianconeri verso il giocatore è più che concreto, con il giocatore che piace non solo al club di Agnelli ma anche ad altre squadre di Serie A.

Genoa, i numeri di Andrea Cambiaso

Quella terminata da poche settimana è stata la prima stagione in Serie A per Cambiaso dopo le stagioni con l’Alessandria, in Serie C, e l’Empoli, in Serie B. L'esterno classe 2000 ha disputato una buona stagione nonostante la retrocessione del Genoa, riuscendo ad attirare su di sé le attenzioni di diversi club italiani. Cambiaso ha collezionato 26 presenze in campionato impreziosite da 1 gol e 4 assist. Il giovane classe 2001 ha raggiunto anche la qualificazione con la Nazionale Under 21 e sarà uno dei protagonisti del prossimo Europeo di categoria che si disputerà nel 2023 in Romania e Georgia.