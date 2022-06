Blitz del ds azzurro Pietro Accardi che ha anticipato la concorrenza: l'attaccante, in scadenza di contratto con il Genoa, firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo anno

Mattia Destro sarà un nuovo giocatore dell' Empoli . Rinforzo in attacco per i toscani che hanno chiuso la trattativa per l'attaccante classe 1991, in scadenza di contratto con il Genoa. L'accordo è stato raggiunto nelle ultime ore con un blitz del direttore sportivo Pietro Accardi che ha anticipato la concorrenza. Destro firmerà un contratto annuale con opzione per il secondo anno e lunedì svolgerà le visite mediche.

I numeri di Destro

L'Empoli sarà la sesta squadra in carriera per Destro dopo Siena, Roma, Milan, Bologna e Genoa. In rossoblù, nell'ultima stagione, ha collezionato 27 presenze in campionato con 9 gol messi a segno. L'Empoli rafforza così il proprio attacco, affiancando a Satriano un profilo d'esperienza. Destro, infatti, ha giocato 287 partite in carriera in Serie A e ha segnato 90 reti.