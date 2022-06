Il Bologna vuole regalare un rinforzo offensivo a Sinisa Mihajlovic in vista del prossimo campionato e ha messo gli occhi su Lorenzo Lucca del Pisa. L’attaccante classe 2000 nella scorsa stagione – la prima in Serie B dopo l’esperienza in C con il Palermo – si è fatto notare per le buone prestazioni soprattutto nella prima parte di stagione. Su di lui, infatti, ci sono anche la Salernitana di Davide Nicola e la neopromossa Cremonese di Alvini: entrambe le squadre hanno mostrato il loro interesse verso l’attaccante del Pisa.