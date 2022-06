Pinamonti-Monza, Galliani incontra l’Inter

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è arrivato nella sede dell’Inter per parlare di Andrea Pinamonti. L’attaccante nerazzurro, che nell’ultima stagione ha realizzato 13 gol con la maglia dell’Empoli, è uno degli obiettivi per l’attacco biancorosso CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE Condividi

Il Monza continua ad essere una delle squadre più attive in queste fasi iniziali di calciomercato. I biancorossi stanno lavorando per regalare a Stroppa un attaccante e nel pomeriggio di giovedì Adriano Galliani, amministratore delegato del club, è arrivato nella sede dell’Inter per parlare di Andrea Pinamonti. L'attaccante classe '99, che nell’ultima stagione ha fatto molto bene con l’Empoli (13 gol in 36 presenze), interessa molto al Monza: la richiesta dell’Inter è elevata, circa 20 milioni per lasciarlo partire.

Incontri anche per Miretti e Sebastiano Esposito leggi anche Le squadre che hanno speso di più dal 2010 a oggi Nella giornata di giovedì il direttore sportivo Luca Antonelli ha incontrato la Juventus. Il nome che più interessa è quello di Fabio Miretti: il centrocampista classe 2003 nell’ultima stagione ha esordito in Serie A e in Champions League, oltre ad aver collezionato 26 presenze in Serie C con l’Under 23. Un altro giovane sul quale il Monza è in pressing è Sebastiano Esposito, centrocampista classe 2000 della Spal che ha recentemente esordito con l’Italia di Mancini.



Non solo Pinamonti, piaccono anche Mayoral e Pessina leggi anche Bologna su Lucca: piace a Cremonese e Salernitana Quello di Pinamonti non è l’unico nome sul quale il Monza sta lavorando per l’attacco. Galliani, infatti, nelle ultime ore ha avuto dei contatti con il Real Madrid per Borja Mayoral. Contatti anche con Tiago Pinto per Gonzalo Villar, giocatore che interessa per il centrocampo. Un altro profilo che piace molto è quello di Matteo Pessina, ex Monza attualmente di proprietà dell’Atalanta: nell’incontro avuto con i bergamaschi si è parlato anche di Lovato e Cambiaghi. Intanto è a un passo dalla chiusura la trattativa con il Cagliari per Carboni ed è molto vicino anche Alessio Cragno. Già arrivata l’ufficialità, invece, di Andrea Ranocchia: il difensore si è trasferito a parametro zero dopo esser andato in scadenza di contratto con l’Inter.