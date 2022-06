Juventus, terminato l'incontro per Paul Pogba

È terminato l'incontro tra Rafaela Pimenta, agente di Paul Pogba, e la Juventus. Nella mattinata di giovedì, a Milano, le parti si sono incontrate per definire gli ultimi dettagli prima di riportare il francese a Torino. In particolare i bianconeri e la Pimenta hanno lavorato sulla durata del contratto del centrocampista: ancora da stabilire se sarà triennale, quadriennale o triennale con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Dopo aver sistemato gli ultimi dettagli Pogba potrà arrivara a Torino, presumibilmente tra il 5 e l'8 luglio.