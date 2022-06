Dopo aver definito la cessione di Florenzi al Milan, Tiago Pinto continua a incontrare dirigenti e agenti in chiave mercato. Calafiori, rinnovo e poi prestito (Salernitana in vantaggio sul Basilea), Celik sempre più vicino (chiusura possibile entro tre giorni), previsti incontri con agente di Zaniolo per parlare del suo futuro e con l'OM per una possibile cessione di Justin Kluivert

I dirigenti della Roma, Tiago Pinto in primis, sono in queste ore a Milano per portare avanti tutte le trattative di mercato esistenti. Sia in entrata che in uscita: nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 giugno, Tiago Pinto ha incontrato Rafaela Pimenta e Vincenzo Raiola, agenti di Riccardo Calafiori, per definire il futuro del giovane esterno sinistro giallorosso classe 2002, che rinnoverà con la Roma prima di essere ceduto nuovamente in prestito (l'anno scorso, a gennaio, si trasferì al Genoa): su di lui al momento ci sono Salernitana e Basilea, con i granata che al momento sono in vantaggio rispetto agli svizzeri.