Juve, De Ligt piace al Chelsea: offerto Werner

Con un rinnovo che ancora non arriva e i dubbi che crescono, ci sono i primi interessi da parte di grandi club europei per Matthijs De Ligt. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti tra Chelsea e Juve proprio per il difensore olandese, che tanto piace a Tuchel e che lo ha espressamente richiesto. Per provare a convincere la Juventus, i Blues vorrebbero inserire Timo Werner come contropartita nella trattativa. L'attaccante tedesco piace ai bianconeri, ma ovviamente bisognerà trovare l'accordo. Al momento c'è ancora grande distanza tra valutazioni e parte cash, con il Chelsea che offre ancora una cifra che non soddisfa la Juve. Non è iniziata ancora una vera e propria trattativa, ma le due parti si sono già parlate per capire i margini dell'operazione. La Juve, però, non vuole perdere De Ligt se non per offerte importanti o contropartite che potrebbero soddisfare il club italiano.