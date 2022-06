La Juve "pressa" Di Maria: lui chiede tempo

Continua, ma senza alcuna novità, la trattativa tra la Juventus e Angel Di Maria. I bianconeri hanno provato insistentemente negli ultimi giorni ad avere il sì di Di Maria, ma senza successo. Ci sono stati contatti frequenti tra la Juventus e l'entourage del giocatore, ma l'argentino vuole continuare a riflettere con calma sul suo futuro. Adesso però bisognerà vedere se alla Juventus continuerà ad andar bene questa situazione di stallo, considerando che il club bianconero dovrà - in caso di risposta negativa - virare su altri giocatori comunque molto ambiti in questo calciomercato. Continuando ad aspettare, la Juve rischierebbe quindi di perdere alcune occasioni. Il tempo chiesto da Di Maria potrebbe addirittura essere una questione di settimane, non di pochi giorni. Motivo per cui il club torinese sta aspettando e valutando il da farsi. Bisogna vedere quindi se la Juventus sarà disposta ad aspettare ancora l'ormai ex PSG o se deciderà di stringere per altri giocatori. I bianconeri avevano deciso nelle scorse settimane di modificare la prima offerta: anziché due anni di contratto, la Juve ha proposto a Di Maria un anno più un altro opzionale, accontentando di fatto la richiesta dell'argentino, desideroso di giocare un anno in Europa e poi tornare in patria.