Il Torino non ha gradito l'inserimento del club viola nell'affare Mandragora, così ha aumentato le richieste per la cessione in prestito del portiere serbo Milinkovic-Savic: per questo la Fiorentina valuta in alternativa per la porta Pierluigi Gollini, rientrato all'Atalanta dopo la stagione in prestito al Tottenham e il mancato riscatto da parte degli Spurs

Non c'è solo Vanja Milinkovic-Savic tra gli obiettivi della Fiorentina per la porta. Le difficoltà per arrivare al portiere serbo 25enne del Torino stanno infatti spingendo il club viola a valutare altre opzioni offerte dal calciomercato. Tra queste, c'è Pierluigi Gollini , appena rientrato all' Atalanta dopo la stagione in prestito al Tottenham e il mancato riscatto del cartellino da parte degli Spurs.

Gollini-Fiorentina e le difficoltà per Milinkovic-Savic

leggi anche

Viola vicini a Mandragora, ma il Toro non molla

A complicare la trattativa per Milinkovic-Savic sono stati gli ultimi sviluppi riguardanti l'operazione per portare a Firenze Rolando Mandragora, centrocampista classe 1997 di proprietà della Juventus nell'ultimo anno e mezzo in prestito al Torino. L'offerta presentata dalla Fiorentina per il giocatore è infatti superiore a quella del club granata, che vorrebbe riscattarlo ma a una cifra più bassa rispetto ai 14 milioni stabiliti al momento dell'accordo sul prestito. Il Torino non ha gradito l'inserimento dei viola e ha chiesto di più per il prestito del portiere serbo. Per questo la Fiorentina sta valutando in alternativa Gollini: l'anno scorso in Inghilterra il portiere ha totalizzato 10 presenze complessive tra Europa League, Conference League, FA Cup e Coppa di Lega. In carriera Gollini, 27 anni compiuti lo scorso 18 marzo, ha giocato 117 partite in Serie A con le maglie di Atalanta e Verona. Numeri che potrebbero aumentare in caso di ritorno in Italia.