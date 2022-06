Il club viola al momento è in vantaggio rispetto al Torino per l'acquisto a titolo definitivo di Mandragora dalla Juventus. Il Toro, che vorrebbe riscattarlo dopo averlo avuto in prestito per una stagione e mezzo, offre otto milioni, la Fiorentina un po' di più e per questo è in vantaggio

Dopo aver chiuso il discorso sul rinnovo di Italiano, la Fiorentina ora può concentrarsi esclusivamente sul calciomercato, per soddisfare le richieste del suo allenatore. Oltre alle trattative con il Real per Jovic, con l'Empoli per Bajrami e con lo Shakhtar per Dodô, l'obiettivo viola per il ruolo di centrocampista centrale è Rolando Mandragora, classe 1997 di proprietà della Juventus (da un anno e mezzo in prestito al Torino). L'intesa con la Juve è già vicina: l'offerta presentata dalla Fiorentina è infatti superiore a quella del Toro, che vorrebbe riscattarlo ma a una cifra più bassa rispetto ai 14 milioni stabiliti al momento dell'accordo sul prestito. Il club granata offre otto milioni, la Fiorentina qualcosa in più. E per questo si trova in vantaggio.