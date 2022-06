Per l'attaccante classe 2000 si sono mosse Fulham e Nottingham Forest, due società fresche di ritorno in Premier League. Kean però non è convinto della possibilità di giocare in un club appena promosso dalla Championship e al momento vuole aspettare altre opportunità

Non solo Paul Pogba, ormai vicino al ritorno. La Juventus lavora anche sul mercato in uscita. Tra i giocatori che potrebbero salutare i bianconeri nel corso dell'estate c'è Moise Kean. L'attaccante classe 2000, cresciuto nelle giovanili della Juve e tornato a Torino ad agosto del 2021 dopo l'addio di Cristiano Ronaldo in direzione Manchester, ha estimatori soprattutto in Premier League: per il giocatore, in particolare, si sono mosse Fulham e Nottingham Forest, due società neopromosse nel massimo campionato inglese. Kean però non è convinto della possibilità di giocare in un club appena promosso dalla Championship e al momento vuole aspettare altre opportunità.