Pogba versione Juve e United: dove ha fatto meglio

È conto alla rovescia per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Rafaela Pimenta, agente del centrocampista francese che non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Manchester United, ha incontrato a Milano giovedì 23 giugno il club bianconero e le parti hanno lavorato per limare gli ultimi dettagli sull'accordo. Da decidere se Pogba firmerà un contratto triennale, quadriennale o triennale con opzione per un quarto anno. Quel che è certo è che il giocatore vuole tornare a Torino per rilanciarsi dopo una serie di stagioni non positive con il Manchester United