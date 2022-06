Rooney si è dimesso da allenatore del Derby County

Ad aprile, dopo la retrocessione, aveva dichiarato: "Temo per il futuro del club. In quel caso anche il mio sarà incerto". Oggi Wayne Rooney ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore del Derby County. La comunicazione è arrivata direttamente sul sito del club inglese, nel quale sono presenti anche le prime parole di Rooney dopo la decisione presa. "Oggi ho incontrato gli amministratori per informarli della mia decisione di lasciare il club. In tutta onestà, hanno cercato tremendamente di farmi cambiare idea, ma avevo già deciso - spiega Rooney - Il mio tempo trascorso nel club è stato un mix di emozioni, sia positive che negative, ma devo dire che la sfida mi è piaciuta. Personalmente, sento che il club ora ha bisogno di essere guidato da qualcuno con nuove energie e non influenzato dagli eventi accaduti negli ultimi diciotto mesi. Ricorderò la mia esperienza al Derby con grande orgoglio e affetto e vorrei ringraziare tutto il mio staff, i giocatori e, naturalmente, i tifosi per il loro incredibile supporto". Finisce così dopo due anni l'avventura di Wayne Rooney con il Derby County, retrocesso in League One dopo una pesante penalizzazione di 21 punti.