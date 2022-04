Championship, retrocede il Derby County di Rooney

La sconfitta per 1-0 sul campo del Queens Park Rangers nella 43esima giornata di campionato costa l'addio alla Championship per il Derby County. Decisiva per la retrocessione della squadra allenata da Rooney la penalizzazione di 21 punti per alcune violazioni finanziarie commesse dall'ex proprietario

Il Derby County di Wayne Rooney retrocede in League One, la terza serie del calcio inglese. A determinare l'addio alla Championship è stata la sconfitta per 1-0 (decisiva la rete di Amos all'86') sul campo del Queens Park Rangers nella 43esima giornata di campionato mentre il Reading - diretto concorrente dei Rams per la salvezza - ha pareggiato in rimonta per 4-4 contro lo Swansea. A pregiudicare le possibilità di restare nella categoria del Derby County, che sul campo ha totalizzato 52 punti, è stata soprattutto la penalizzazione di 21 punti inflitta al club a novembre per alcune violazioni finanziarie commesse dall'ex proprietario Mel Morris all'inizio di questa stagione.