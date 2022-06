Il Torino riflette su Gabriel e punta Dragowski

Con Milinkovic-Savic in uscita, il Torino cerca un altro portiere da affiancare a Berisha. Nelle scorse settimane il club granata aveva bloccato Gabriel, portiere protagonista della promozione in Serie A con il Lecce e con il contratto in scadenza il 30 giugno. Le firme però non sono mai arrivate e dunque adesso il Torino sta facendo delle riflessioni per scegliere il portiere migliore alla propria causa. Motivo per cui i piemontesi si sono inseriti anche per Bartlomiej Dragowski, portiere in uscita dalla Fiorentina e su cui ci sono già l'Espanyol - con cui il polacco ha già l'accordo, che manca però con il club viola - e il Reims. Adesso i granata però provano a inserirsi, provando a battere la concorrenza e aggiudicarsi un portiere che già conosce la Serie A.