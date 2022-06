Il club granata punta il classe 1997 nerazzurro, su cui c'è anche il Monza. Juric spinge per Pessina, con cui ha già lavorato ai tempi dell'Hellas Verona. Mandragora vicino alla Fiorentina, il Torino ci crede ancora

Il Torino punta Matteo Pessina. Il centrocampista dell'Atalanta è un'espressa richiesta dell'allenatore Ivan Juric. I due, infatti, hanno lavorato insieme ai tempi dell'Hellas Verona: il classe 1997 ha realizzato 7 reti in 35 partite nella stagione 2018-19 con l'allenatore croato in panchina. La trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane. Su Pessina, però, c'è anche il Monza. Il club brianzolo punta l'ex prodotto proprio del vivaio biancorosso e ne vorrebbe fare il capitano della squadra alla prima e storica stagione in Serie A.