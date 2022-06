Verona, Strootman è un'idea per il centrocampo

Il Verona valuta diversi profili a centrocampo per regalare un rinforzo a Gabriele Cioffi. Tra questi, c'è anche Kevin Strootman, centrocampista al Cagliari nell'ultima stagione ma di proprietà del Marsiglia. Il centrocampista olandese piace tanto al direttore sportivo Marroccu, che ha già avuto modo di conoscere e lavorarci al Genoa. I club sono al lavoro per trovare un accordo e permettere al calciatore ex Roma di rimanere in Italia, dopo aver giocato poco a Cagliari a causa di tanti infortuni ed esser retrocesso in Serie B proprio con il club sardo. Per la squadra veneta sarebbe sicuramente un rinforzo di esperienza, qualità e quantità.